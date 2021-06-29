Смертельное ДТП в Алматинской области: о состоянии выжившего ребенка рассказали врачи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи рассказали о состоянии выжившего ребенка в аварии с грузовиком в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, пострадавшему мальчику три года. Он был доставлен на карете скорой помощи в Карасайскую районную больницу.

«Пациент 2018 года рождения госпитализирован в отделение травматологии. Диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные ссадины волосистой части головы и лица слева», - прокомментировали в управлении.

На сегодняшний день состояние пострадавшего мальчика оценивается как средней тяжести. Стабильный.

Напомним, 28 июня в Алматинской области отец с двумя детьми попал в страшное ДТП. В результате аварии отец с девятилетней дочерью скончались на месте. Второй ребенок выжил.