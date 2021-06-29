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    16:44, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Алматинской области: о состоянии выжившего ребенка рассказали врачи

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи рассказали о состоянии выжившего ребенка в аварии с грузовиком в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении здравоохранения Алматинской области, пострадавшему мальчику три года. Он был доставлен на карете скорой помощи в Карасайскую районную больницу.

    «Пациент 2018 года рождения госпитализирован в отделение травматологии. Диагноз закрытая черепно-мозговая травма. Сотрясение головного мозга. Ушибленные ссадины волосистой части головы и лица слева», - прокомментировали в управлении.

    На сегодняшний день состояние пострадавшего мальчика оценивается как средней тяжести. Стабильный.

    Напомним, 28 июня в Алматинской области отец с двумя детьми попал в страшное ДТП. В результате аварии отец с девятилетней дочерью скончались на месте. Второй ребенок выжил.


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    ДТП Происшествия, ЧС Главная Алматы
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