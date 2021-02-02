Смертельное ДТП в Акмолинской области: погибли два ребенка и трое взрослых

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП с участием КамАЗа на трассе в Акмолинской области скончались трое взрослых и двое несовершеннолетних, еще двое детей госпитализированы в больницу с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 31 января в дежурную часть отдела полиции Астраханского района поступило сообщение о том, что в 23:22 вблизи села Жамбыл Астраханского района произошло ДТП с пострадавшими.

«По предварительным данным установлено, что на 1179 км автодороги «Екатеринбург-Алматы» при движении в направлении города Нур-Султана столкнулись автомашина марки «ВМW X5» под управлением 34-летнего водителя с впереди идущей в попутном направлении автомашиной марки «КамАЗ». В результате ДТП от полученных травм скончались водитель автомашины марки «ВМW X5», его пассажиры - две женщины и двое несовершеннолетних детей. Два несовершеннолетних ребенка с различными травмами госпитализированы в городскую больницу №2 города Нур-Султана. По результатам судебно-наркологического исследования, водитель автомашины марки «ВМW X5» был трезв», - пояснили в ведомстве.

Полицейские начали досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».