РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:00, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП в Акмолинской области: погибли два ребенка и трое взрослых

    None
    None
    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В ДТП с участием КамАЗа на трассе в Акмолинской области скончались трое взрослых и двое несовершеннолетних, еще двое детей госпитализированы в больницу с различными травмами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 31 января в дежурную часть отдела полиции Астраханского района поступило сообщение о том, что в 23:22 вблизи села Жамбыл Астраханского района произошло ДТП с пострадавшими.

    «По предварительным данным установлено, что на 1179 км автодороги «Екатеринбург-Алматы» при движении в направлении города Нур-Султана столкнулись автомашина марки «ВМW X5» под управлением 34-летнего водителя с впереди идущей в попутном направлении автомашиной марки «КамАЗ». В результате ДТП от полученных травм скончались водитель автомашины марки «ВМW X5», его пассажиры - две женщины и двое несовершеннолетних детей. Два несовершеннолетних ребенка с различными травмами госпитализированы в городскую больницу №2 города Нур-Султана. По результатам судебно-наркологического исследования, водитель автомашины марки «ВМW X5» был трезв», - пояснили в ведомстве.

    Полицейские начали досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС для mail.ru Происшествия Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Сегодня, 15:01
    Мобильные телефоны запретят в английских школах
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!