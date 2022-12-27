Смертельное ДТП совершил водитель в наркотическом опьянении в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе водитель в наркотическом опьянении совершил смертельное ДТП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

«Ночью 26 декабря 32-летний водитель авто ВАЗ, двигаясь по улице Кеншилер, совершил наезд на дерево. 20-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия, а 29-летний пассажир госпитализирован. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Также выяснилось, что он не имел водительских прав», - говорится в сообщении.

Авто водворено на специализированную автостоянку. Назначен ряд соответствующих экспертиз. Проводится проверка.



Фото: t.me/POLICE_of_KZ

