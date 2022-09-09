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    Смертельное ДТП с шестью авто произошло в Шу

    9 Сентября 2022, 23:21

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности смертельного ДТП в городе Шу Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ночью 9 сентября на трассе в городе Шу 30-летний водитель авто марки «Mercedes» на большой скорости врезался в следовавший в попутном направлении автомобиль марки «Volkswagen». От полученного удара «Volkswagen» загорелся и по инерции столкнулся с ВАЗ-21150. Пострадали водитель и пассажиры «Volkswagen»: погибла 21-летняя пассажирка, а 29-летний водитель и еще один пассажир госпитализированы в ЦРБ города Шу с различными телесными повреждениями.

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, за рулем «Mercedes» и «Volkswagen» находились местные жители. Водитель автомашины марки «Mercedes» водворен в изолятор временного содержания.

    «Водитель авто «Mercedes» еще до удара с «Volkswagen» столкнулся с другим авто марки «Mercedes». После удара с «Volkswagen», который воспламенился, он совершил столкновение с авто марки «Audi». Эта машина по инерции задела соседнее авто – еще один стоявший на парковке «Mercedes», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Шесть автомобилей повреждены в аварии, из которых четыре были припаркованы. В салонах припаркованных автомобилей никого не было.

    По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного Кодекса РК. Назначен ряд экспертиз, проводятся следственные действия.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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