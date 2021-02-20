Смертельное ДТП произошло в непогоду на трассе в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое погибших и четверо пострадавших. Таков результат ДТП, произошедшего в непогоду на автодороге «Кокшетау-Атбасар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 18 февраля около 13:45 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение от 40-летней жительницы села Еленовки о том, что на автодороге «Кокшетау-Атбасар» вблизи села Айдарлы произошло ДТП.

«По предварительным данным установлено, что на 29-м км автодороги «Кокшетау-Атбасар» автомашина марки «Тойота Камри» под управлением 43-летнего мужчины следовала в направлении города Кокшетау. Не справившись с рулевым управлением, мужчина выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение своего автомобиля с автомашиной марки «ВАЗ-2115», состоящей на российском учете. За рулем последнего находился 46-летний мужчина», - пояснили в ведомстве.

В ДТП скончались трое, в больницу с различными травмами были доставлены четверо человек. По факту начато досудебное производство по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».