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    19:23, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Смертельное ДТП произошло в непогоду на трассе в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трое погибших и четверо пострадавших. Таков результат ДТП, произошедшего в непогоду на автодороге «Кокшетау-Атбасар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 18 февраля около 13:45 в дежурную часть отдела полиции Зерендинского района поступило телефонное сообщение от 40-летней жительницы села Еленовки о том, что на автодороге «Кокшетау-Атбасар» вблизи села Айдарлы произошло ДТП.

    «По предварительным данным установлено, что на 29-м км автодороги «Кокшетау-Атбасар» автомашина марки «Тойота Камри» под управлением 43-летнего мужчины следовала в направлении города Кокшетау. Не справившись с рулевым управлением, мужчина выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение своего автомобиля с автомашиной марки «ВАЗ-2115», состоящей на российском учете. За рулем последнего находился 46-летний мужчина», - пояснили в ведомстве.

    В ДТП скончались трое, в больницу с различными травмами были доставлены четверо человек. По факту начато досудебное производство по ч. 4 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Главная Происшествия Акмолинская область
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