Смертельное ДТП произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кроссовер врезался в контейнер в Алматы, несколько человек пострадали, один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 11 марта в 00:10 часов.

«Водитель автомашины марки «Lexus RX-300», следуя по ул.Сумбиле в южном направлении в микрорайоне Ожет, не справился с управлением и допустил наезд на забор частного дома, далее по инерции допустил наезд на контейнер. В результате ДТП на месте скончался пассажир, 2004 года рождения. Водитель авто и два его пассажира с различными травмами доставлены в одну из больниц города», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.