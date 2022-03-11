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    Смертельное ДТП произошло в Алматы

    11 Марта 2022, 11:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кроссовер врезался в контейнер в Алматы, несколько человек пострадали, один погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы сообщили, что ДТП произошло 11 марта в 00:10 часов.

    «Водитель автомашины марки «Lexus RX-300», следуя по ул.Сумбиле в южном направлении в микрорайоне Ожет, не справился с управлением и допустил наезд на забор частного дома, далее по инерции допустил наезд на контейнер. В результате ДТП на месте скончался пассажир, 2004 года рождения. Водитель авто и два его пассажира с различными травмами доставлены в одну из больниц города», - информировал начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.

    Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены экспертизы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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