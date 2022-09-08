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    Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области

    8 Сентября 2022, 17:00

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Двигаясь со стороны поселка Шубаркудык в направлении города Кандыагаш в Актюбинской области, 27-летний водитель автомашины ВАЗ-2114, не справившись с рулевым управлением, выехал на встречную полосу, допустив столкновение с автомашиной Nissan Teana. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров данных автомашин были госпитализированы в Темирскую центральную районную больницу.

    Позже выяснилось, что пассажир автомашины Nissan Teana скончалась.


    Фото:t.me/POLICE_of_KZ

    Автор:

    Алла Серикбаева

    Актюбинская область ДТП Происшествия
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