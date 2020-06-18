Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня утром в поселке Кенкияк Темирского района произошло ДТП, в результате которого погиб 1 человек и 3 человека были госпитализированы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

59-летний водитель автомашины «ВАЗ-2112 » житель Темирского района, двигаясь со стороны поселка Шубарши в направлении поселка Кенкияк, по улице Балуанова в поселке Кенкияк выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомашиной «ВАЗ-2114».

В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ-2112» от полученных травм скончался в центральной больнице поселка Кенкияк, водитель автомашины «ВАЗ-2114» с двумя пассажирами был госпитализирован в больницу.

«Согласно заключения медицинского освидетельствования, 39-летний водитель автомашины «ВАЗ-2114» управлял автомашиной в состоянии алкогольное опьянения «легкой» степени. Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК (нарушение ПДД повлекшее по неосторожности смерть человека)», - говорит пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.