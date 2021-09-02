Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области: двое скончались
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в Актюбинской области. Двое скончались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
1 сентября в 18:25 часов на автодороге «Актобе-Болгарка-Шубаркудук» 32-летний житель города Актобе, водитель автомашины ВАЗ-2110, двигаясь со стороны города Актобе в направлении поселка Шубаркудук, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автотранспортного средства на правую сторону по ходу движения. В результате ДТП водитель машины и пассажир от полученных телесных повреждений скончались.
Назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
По словам главного полицейского региона Атыгая Арыстанова, статистика аварийности свидетельствует о том, что не все участники дорожного движения серьезно относятся к собственной безопасности.
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