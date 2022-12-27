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Смертельное ДТП произошло на трассе Жезказган – Петропавловск

27 Декабря 2022, 16:35
Смертельное ДТП произошло на трассе Жезказган – Петропавловск

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло в СКО на автодороге Жезказган-Петропавловск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«25 декабря на 840 км автодороги Жезказган – Петропавловск, близ села Николаевка, 38-летний водитель автомашины Chevrolet Nexia допустил наезд на лошадь, запряженную в сани, которой, в пешем порядке с помощью уздечки управлял 61-летний житель Есильского района. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, управлявший лошадью с санями, от полученных травм скончался на месте», - сообщили в полиции.

Согласно акту медицинского освидетельствования водитель авто Chevrolet Nexia – трезв.

Факт ДТП зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч. 3 ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«В рамках начатого досудебного расследования полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. Назначен ряд необходимых экспертиз. По результатам проведенных мероприятий будет принято окончательное процессуальное решение», - добавили в полиции.


Фото: polisia.kz

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