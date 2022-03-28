Смертельное ДТП произошло на трассе Тараз - Алматы

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Причины смертельного ДТП на жамбылском участке международной магистрали расследуют полицейские Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 марта 2022 года примерно в 07.00 часов на 282 километре автодороги республиканского значения «Западная Европа - Западный Китай» произошло дорожно-транспортное происшествие, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - Водитель автомашины Honda Odyssey, следуя со стороны города Тараза в направлении города Алматы, совершил самоопрокидывание транспортного средства в кювет».

В результате ДТП 29-летний пассажир этой автомашины скончался на месте происшествия. Водитель и двое других пассажиров с различными травмами доставлены в Центральную районную больницу Меркенского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы, сообщили в департаменте полиции Жамбылской области.