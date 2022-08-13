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    • Смертельное ДТП произошло на трассе Доссор-Бейнеу в Атырауской области

    13 Августа 2022 18:59

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек, произошло сегодня на трассе Доссор-Бейнеу в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 13 августа во второй половине дня. На 157 километре трассы сообщением Доссор-Кульсары-Бейнеу водитель автомобиля Лада Гранта 1992 года рождения не справился с управлением. В результате автомобиль опрокинулся. Пассажир на переднем сиденье автомобиля, 1991 года рождения, погиб на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. В настоящее время проводятся следственные действия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    #Атырауская область #ДТП
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