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    Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы-Оскемен

    1 Июля 2023, 19:01

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло с участием Toyota Camry, влетевшей в придорожный металлический отбойник на 208 км трассы Алматы-Оскемен,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «Водителем иномарки оказалась 40-летняя женщина, которая не справилась с рулевым управлением авто. На месте ДТП погибла 73-летняя женщина - пассажир. Водителя авто с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу», - говорится в сообщении полиции.

    По данным полиции, предположительно, авария произошла из-за неудовлетворительного технического состояния авто. То есть из-за разгерметизации колеса, не отвечавшего требованиям, которое в итоге при движении вырвало с корнем.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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