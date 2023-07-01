Смертельное ДТП произошло на трассе Алматы-Оскемен

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - ДТП произошло с участием Toyota Camry, влетевшей в придорожный металлический отбойник на 208 км трассы Алматы-Оскемен,передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«Водителем иномарки оказалась 40-летняя женщина, которая не справилась с рулевым управлением авто. На месте ДТП погибла 73-летняя женщина - пассажир. Водителя авто с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу», - говорится в сообщении полиции.

По данным полиции, предположительно, авария произошла из-за неудовлетворительного технического состояния авто. То есть из-за разгерметизации колеса, не отвечавшего требованиям, которое в итоге при движении вырвало с корнем.