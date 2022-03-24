Смертельное ДТП попало на видео в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Смертельное ДТП произошло по вине пьяного угонщика в Алматы. Происшествие попало на камеры уличного видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции города, Toyota Prado и Jeep Grand Cherokee столкнулись на пересечении улиц Хмельницкого и Гетте.

На пульт «102» поступила информация об угоне автомашины Toyota Prado. Владелец сообщил, что машина была припаркована по проспекту Сейфуллина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого. Им оказался 20 -летний алматинец.

«По камерам видно, что угнанная автомашина мчалась на огромной скорости. В результате аварии 19-летний пассажир Grand Cherokee скончался в больнице, а водитель в тяжелом состоянии все еще находится в отделении реанимации. Водитель Toyota после совершения аварии скрылся с места происшествия. Как установлено, он был пьян», – рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Куатбек Науатов.

В настоящий момент в отношении задержанного ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Уголовное дело расследуется сразу по трем статьям - 345 части 3 УК РК, 347 УК РК и 200 части 3 УК РК. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. К слову, задержанный уже имеет за плечами две судимости.