Смертельное ДТП на блокпосту: прокурор просит для водителя 10 лет тюрьмы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Государственный обвинитель просит приговорить к десяти годам тюрьмы Азата Азаматова - водителя, протаранившего блокпост под Алматы, в результате чего погибли двое полицейских, передает корреспондент МИА «Казинформ» из зала суда.

В Карасайском районном суде Алматинской области начались прения по делу экс-полицейского Азата Азаматова.

Прокурор попросил Азата Азаматова признать виновным по части четвертой статьи 345-1 УК РК (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и поговорить к десяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности с пожизненным лишением права управления транспортным средством.

Также прокурор попросил удовлетворить иски потерпевших.

Гособвинитель подчеркнул, что право на жизнь — неотъемлемое право каждого человека, охраняемое законом РК.

Напомним, 25 мая 2020 года рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области. Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. В результате аварии погибли двое полицейских - Жарас Жангазиев на месте и Дастан Абдыканов в больнице.

В ДТП пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. Ему проведена операция, состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Пострадавший был на аппарате искусственной вентиляции легких и находился в больнице продолжительное время, затем поправился и был выписан. Ербулан Сейдазым недавно дал показания в суде.

Стоит отметить, что виновником аварии оказался Азат Азаматов, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.

Ранее Азаматов признал свою вину полностью и рассказал подробности происшествия.