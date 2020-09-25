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    Смертельное ДТП на блокпосту: экс-полицейский не помнит, когда был уволен из ОВД

    25 Сентября 2020, 20:26

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Водитель, протаранивший блокпост под Алматы, в результате чего погибли двое полицейских, не помнит, когда получил приказ об увольнении из органов внутренних дел, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе судебного разбирательства адвокат потерпевших спросила у подсудимого следующее: «Вас уволили 21 мая. Вы приказ об увольнении какого числа получили?» - спросила адвокат.

    «Я не помню», - ответил Азаматов.

    Она отметила, что согласно закону о правоохранительных органах, заявление об увольнении по собственному желанию с момента подачи рассматривается в течение месяца. Адвокат потерпевших предположила, что Азаматов в момент ДТП работал в органах внутренних дел.

    «Вы в момент аварии были действующим сотрудником полиции?» - задала уточняющий вопрос адвокат.

    «Я не отвечу на этот вопрос», - возмутился подсудимый.

    «Ваша честь, я считаю, что это необходимо для полноты дела и это наша право. В суде Азаматов сказал, что 20 числа подал заявление об увольнении. Согласно закону о правоохранительных органах данное заявление должно рассматриваться в течение месяца…», - повторила адвокат.

    Более того, адвокат подала ходатайство о предоставлении копии приказа об увольнении, а также выписки о взаиморасчете у бухгалтерии в следующее судебное заседание.

    Она заявила, что приказ об увольнении сразу не выносится во время чрезвычайных ситуаций.

    «То есть, на момент аварии, 25 мая, господин Азаматов являлся сотрудником полиции. Я так предполагаю, но для того, чтобы убедиться, являлся ли он сотрудником или нет, я прошу к следующему судебному заседанию предоставить копию приказа», - добавила она.

    В свою очередь Азат Азаматов еще раз заявил, что не помнит, когда вышел приказ, так как в руки эту бумагу не взял.

    Отметим, в департаменте полиции Алматы ранее сообщили, что гр. Азаматов А.Т. работал в органах с 30 апреля 2014 года по 21 мая 2020 года в должности инспектора Полка патрульной полиции. Уволился он из органов внутренних дел по собственному желанию за четыре дня до ДТП.

    Ранее обвиняемый Азаматов признал свою вину полностью и рассказал подробности происшествия.

    Напомним, 25 мая рано утром пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост №4 в Алматинской области. Он сначала наехал на бетонное ограждение, затем по инерции влетел в патрульную автомашину. В результате аварии погибли двое полицейских - Жарас Жангазиев на месте и Дастан Абдыканов в больнице.

    В ДТП пострадал также третий полицейский Ербулан Сейдазым. Ему проведена операция и состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Он был на аппарате искусственной вентиляции легких и находился в больнице продолжительное время, после чего был выписан.

    Стоит отметить, что виновником аварии оказался Азат Азаматов, ранее имевший отношение к правоохранительным органам. Он уволился из полиции по собственному желанию за четыре дня до аварии.

    По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия Судебный процесс
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