Смертельно опасный вирус у летучих мышей обнаружили в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – На фоне молниеносно распространяющегося индийского варианта коронавируса пришла еще одна не очень радужная новость от индийских ученых. Местные исследователи из Национального института вирусологии (NIV) в Пуне впервые обнаружили смертельный вирус Nipah у двух видов летучих мышей в штате Махараштра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Industan Times.

По имеющимся данным, летучие мыши-носители вируса Nipah были обнаружены в пещере Махабалешваре в штате Махараштра.

Вирус Nipah находится в списке 10 основных патогенов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Впервые смертельный вирус был выявлен в Малайзии в 1998-1999 годах во время вспышки, похожей на энцефалит, среди свиней. Вспышка вируса произошла в таких странах, как Бангладеш, Малайзия, Индия и Сингапур.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), уровень смертности среди инфицированных в результате вспышек данного вируса в период с 1998 по 2018 год составлял от 40 до 70 процентов.

На данный момент в Индии произошло четыре вспышки данного вируса. Первый случай инфекции был зарегистрирован в Силигури Западной Бенгалии в 2001 году, второй случай был зарегистрирован в Надии в Бенгалии в 2007 году. Третья вспышка была зафиксирована в 2018 году в Кожикоде штата Керала, когда от инфекции умерли 18 человек. Еще одна волна вируса Nipah была отмечена в Керале в 2019 году.

На данный момент от вируса нет ни лекарств, ни вакцин, что вызывает большие опасения у ученых.