Смертельная стрельба в Алматинской области: задержан подозреваемый

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Задержан один из предполагаемых участников смертельной перестрелки в городе Есике Енбекшиказахского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полицией установлен 30-летний мужчина, подозреваемый в причастности к преступлению. Он задержан и помещен под стражу. Досудебное расследование проводится по трем статьям уголовного законодательства, предусматривающим убийство, покушение на убийство, а также хулиганство с применением оружия», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Полицейские продолжают опермероприятия, направленные на поимку остальных участников инцидента. Уголовное расследование по факту находится на особом контроле руководства областного департамента полиции.

В ночь с 22 на 23 июля в полицию Енбекшиказахского района поступило сообщение о звуках ружейных выстрелов на одной из улиц города Есика. При проверке факт подтвердился. В местную больницу с огнестрельными ранениями были доставлены двое мужчин, 18 и 30 лет. Позже стало известно о смерти одного из пострадавших. Второй находится в тяжелом состоянии.