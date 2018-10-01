Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 6 °С
Алматы: 19 °С
USD 372.00 EUR 429.92
RUB 5.58 CNY 53.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Смерть женщины после липосакции в Алматы - перед судом предстал хирург

12 Октября 2018 15:21 265
Поделиться:
Смерть женщины после липосакции в Алматы - перед судом предстал хирург

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде Алматы рассматривается дело о гибели гражданки Украины, которая скончалась после проведения пластической операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшая Дана Агамурадова специально прилетела в Алматы из ОАЭ, чтобы сделать пластическую операцию (липосакцию). Подозреваемым по делу проходит пластический хирург Дмитрий Писарев, его подозревают по части 3 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Она приехала 26 января 2016 года из ОАЭ, где работала в косметической компании. Приехала сюда для липосакции. 29 января она заключила договор об оказании хирургической операции с клиникой «Центр эстетики Ольги Рубас». В тот же день пластический хирург Писарев, работавший тогда в этом центре, провёл операцию. Спустя 6 часов после операции Дана Агамурадова умерла, и в последствии в течение двух лет это дело рассматривалось», - рассказала адвокат потерпевшей стороны Гульмира Буралхиева.

По словам адвоката, дело затянулось на 2 года, потому что было проведено множество медицинских экспертиз, которые подтвердили, что, действительно, была неправильно оказана медицинская помощь. 

«Сейчас подозреваемым по делу проходит врач, который проводил операцию. Его подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей», - говорит адвокат, добавив, что в отношении директора клиники, где проводилась процедура, на стадии расследования дело было прекращено - женщина признала вину, и дело закрыли за истечением срока давности.

Также потерпевшая сторона намерена подать иск о возмещении материального и морального ущерба, ведь у погибшей осталась малолетняя дочь, которая сейчас живет с бабушкой в Ашхабаде. Дану Агамурадову похоронили в Илийском районе Алматинской области, у родственников не было средств вывезти тело на Родину.

«Клиника не попросила прощения, и даже не стала оказывать материальную помощь в захоронении Даны Агамурадовой. Они не вернули средства, которые Агамурадова внесла за операцию, - порядка 2 тыс долларов. За все это время не пытались даже связаться с родственниками», - комментирует Гульмира Буралхиева.

Само судебное заседание не состоялось из-за неявки государственного обвинителя, поэтому судье пришлось отложил процесс. Адвокат подозреваемого отказался от комментариев для СМИ.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Происшествия, Суды,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив