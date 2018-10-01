Смерть женщины после липосакции в Алматы - перед судом предстал хирург

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алмалинском районном суде Алматы рассматривается дело о гибели гражданки Украины, которая скончалась после проведения пластической операции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Погибшая Дана Агамурадова специально прилетела в Алматы из ОАЭ, чтобы сделать пластическую операцию (липосакцию). Подозреваемым по делу проходит пластический хирург Дмитрий Писарев, его подозревают по части 3 статьи 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Она приехала 26 января 2016 года из ОАЭ, где работала в косметической компании. Приехала сюда для липосакции. 29 января она заключила договор об оказании хирургической операции с клиникой «Центр эстетики Ольги Рубас». В тот же день пластический хирург Писарев, работавший тогда в этом центре, провёл операцию. Спустя 6 часов после операции Дана Агамурадова умерла, и в последствии в течение двух лет это дело рассматривалось», - рассказала адвокат потерпевшей стороны Гульмира Буралхиева.

По словам адвоката, дело затянулось на 2 года, потому что было проведено множество медицинских экспертиз, которые подтвердили, что, действительно, была неправильно оказана медицинская помощь.

«Сейчас подозреваемым по делу проходит врач, который проводил операцию. Его подозревают в ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей», - говорит адвокат, добавив, что в отношении директора клиники, где проводилась процедура, на стадии расследования дело было прекращено - женщина признала вину, и дело закрыли за истечением срока давности.

Также потерпевшая сторона намерена подать иск о возмещении материального и морального ущерба, ведь у погибшей осталась малолетняя дочь, которая сейчас живет с бабушкой в Ашхабаде. Дану Агамурадову похоронили в Илийском районе Алматинской области, у родственников не было средств вывезти тело на Родину.

«Клиника не попросила прощения, и даже не стала оказывать материальную помощь в захоронении Даны Агамурадовой. Они не вернули средства, которые Агамурадова внесла за операцию, - порядка 2 тыс долларов. За все это время не пытались даже связаться с родственниками», - комментирует Гульмира Буралхиева.

Само судебное заседание не состоялось из-за неявки государственного обвинителя, поэтому судье пришлось отложил процесс. Адвокат подозреваемого отказался от комментариев для СМИ.