Смерть в грузовике в Эссексе: полиция Вьетнама арестовала восьмерых подозреваемых

НГЕ АН - ЭССЕКС. КАЗИНФОРМ - Полиция Вьетнама арестовала восьмерых подозреваемых по делу о смерти 39 мигрантов, чьи тела были найдены в грузовике на территории Англии в прошлом месяце, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Обращаясь к журналистам генерал-майор Нгуен Хуу Кау (Nguyen Huu Cau) сообщил, что полиция провинции Нге Ан на северы страны, согласовала свои действия с соответствующими агентствами по сбору и проверке отпечатков пальцев «21 подозреваемого, имеющего отношение к делу», передаёт правительственная онлайн-газета.

В своем заявлении в пятницу полиция графства Эссекс сообщила что тела, найденные в авторефрижераторе в индустриальной части Лондона, принадлежали гражданам Вьетнама. Первоначально в полиции Эссекса полагали, что погибшие в грузовике были китайцами.

Полиция Вьетнама арестовала двух подозреваемых в пятницу. Со слов заместителя начальника полиции провинции Нге Ан, эти подозреваемые могут быть также причастны к другим случаям исчезновения людей.

Полиция Великобритании подала апелляцию.

Также в пятницу 23-летний Имон Харрисон (Eamon Harrison) предстал перед Верховным судом Дублина по Европейскому ордеру на арест. Полиция Эссекса заявила, что она начала процедуру экстрадиции, чтобы доставить Харрисона в Великобританию из Ирландии, чтобы он мог предстать перед лицом правосудия за обвинения в непредумышленном убийстве, а также в преступлениях, связанных с торговлей людьми и незаконной иммиграцией.

Полиция считает, что все 39 жертв, найденных в грузовике Эссекса, были вьетнамцами.

Полиция Великобритании, расследующая случаи смерти, также обратилась к двум братьям с просьбой сдаться. Детективы обратились к Ронану и Кристоферу Хьюзам (Ronan and Christopher Hughes) с «призывом» явиться и «помочь» расследованию во время пресс-конференции в Белфасте в пятницу.

«Хотя мы недавно уже разговаривали с Ронаном Хьюзом по телефону, нам нужно поговорить с ним и его братом лично, – сообщил главный инспектор сыскной полиции Эссекса Даниэль Стотен. – Переговоры с Ронаном и Кристофером имеет решающее значение для нашего расследования, и чем раньше мы переговорим с ними, тем скорее мы сможем продвинуться и продолжить наше расследование».

На прошлой неделе водитель грузовика, 25-летний Морис «Мо» Робинсон (Maurice «Mo» Robinson), предстал перед судом по обвинению в непредумышленном убийстве по 39 пунктам.

Напомним, 39 тел было найдено в контейнеровозе в промышленной части города Таррок, в графстве Эссекс 23 октября 2019 года. Водитель грузовика Морис Робинсон обвиняется в убийстве 39 человек. Обвинение предполагает, что он является звеном преступной организации – контрабандистов, перевозящих нелегальных мигрантов