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    Смерть тяжелоатлета Альберта Линдера: тренера сборной РК отстранили от должности

    29 Сентября 2021, 14:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старшего тренера мужской национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Сергея Седова освободили от должности. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Федерация инициировала создание комиссии в рамках расследования дела об обвинении бывшими атлетами сборной тренерского штаба.

    «В ходе расследования комиссия приняла решение отстранить от должности старшего тренера мужской национальной сборной команды РК Сергея Седова с 28 сентября 2021 года до выяснения обстоятельств и вынесения соответствующего заключения независимой комиссией по служебному расследованию», - сообщили в федерации.

    Председателем комиссии является государственный тренер РК по тяжелой атлетике Тапсир Мендихан. В ее состав также вошли эксперты и ветераны спорта: заслуженный деятель Республики Казахстан; спортивный судья I международной категории Стерликов А.А., спортивный судья I международной категории Соловьева О., двукратная чемпионка мира по тяжелой атлетике, член союза спортсменов РК Подобедова С., исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики РК Нуралинов А.Д.

    Напомним, Департаментом полиции Алматинской области возбуждено уголовное дело по факту смерти тяжелоатлета Альберта Линдера. В связи с чем ФТА РК намерена оказать следствию всю необходимую поддержку.

    Казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер скончался на 26-м году жизни 17 сентября. Он был чемпионом мира среди юношей, чемпионом Азии, победителем и рекордсменом Универсиады, многократным чемпионом Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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