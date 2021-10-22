Смерть рабочего в Петропавловске: Госинспектор обещал восстановить справедливость

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный инспектор труда РК Толеген Оспанкулов прокомментировал случай смерти рабочего на стройке в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы этот вопрос взяли на контроль. Вчера дали поручение инспекции труда по Северо-Казахстанской области, чтобы они возобновили дело. Я думаю, что мы восстановим справедливость, и если те факты, которые мы на сегодня имеем, подтвердятся, то мы данный несчастный случай свяжем с производством», - сказал Толеген Оспанкулов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Было отмечено, что работодатель очень грубо нарушил действующие нормы.

«Сейчас мы полностью говорить не можем, потому что по этому вопросу идет расследование. Но по той информации, которая предоставлена нам, данный работник работал без трудового договора, без средств индивидуальной защиты. То есть с ним не проводились никакие виды инструктажа. Но комиссия, которая расследовала данный несчастный случай, почему-то не связала его с производством», - пояснил Толеген Оспанкулов.

Ранее в СМИ сообщалось, что рабочий погиб в Петропавловске 14 сентября. При прокладке теплотрассы к школе на мужчину обвалились плиты.