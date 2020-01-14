Смерть подростка на зебре в Атырау: водитель Mercedes отделался штрафом

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау водитель Mercedes, от которого увернулся переходивший дорогу по пешеходному переходу 16-летний мальчик, попав под колеса другой машины, оштрафован, но прав не лишился, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На месте происшествия на водителя были составлены протоколы по административным статьям «Нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения» (штраф 12 625 тенге), «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40 км в час (штраф 25 250 тенге), «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании» (штраф 12 625 тенге). Общая сумма штрафа, который выплатил водитель, - 50 500 тенге», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

В полиции пояснили, что поскольку соприкосновения Mercedesa с погибшим в момент создания аварийной ситуации со смертельным исходом не было, дело в административный суд не направлялось. Прав водитель не лишён.

Напомним, ДТП произошло в сентябре и попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. На видео видно, как две машины Toyota и Mercedes, устроив гонки между собой, на огромной скорости мчатся по дороге. Переходивший дорогу подросток успел увернуться от Mercedes, но был сбит Toyota. Эксперты установили, что Mercedes мчался со скоростью 136,2 км в час, а Toyota - со скоростью 147,2 км в час.

Уголовное дело в отношении водителя Toyota передано в суд с обвинением по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, по которой за гибель мальчика ему грозит максимум 5 лет лишения свободы.

Гибель мальчика до сих пор обсуждается в социальных сетях. Комментируя видео, люди приходят к мнению, что водитель автомобиля Mercedes, по сути, является соучастником трагедии. Однако уголовного наказания он избежал.