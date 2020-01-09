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    Смерть на зебре: в Атырау виновник резонансного ДТП предстал перед судом

    9 Января 2020, 00:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау водитель «Тойоты», сбившей на пешеходном переходе 16-летнего подростка, предстал перед судом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    ДТП произошло в сентябре и попало в поле зрения камеры видеонаблюдения. Видео было распространено в социальных сетях и вызвало огромный общественный резонанс. На видео видно, как две машины – «Тойота» и «Мерседес» на огромной скорости мчатся по дороге. Переходивший дорогу подросток успел увернуться от «Мерседеса», но был сбит «Тойотой». Эксперты установили, что «Мерседес» мчался со скоростью 136 километров час, а «Тойота» - со скоростью 143.

    «Водитель «Тойоты» совершил уголовное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 345 Уголовного кодекса РК , то есть нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть. Максимальное наказание -5 лет лишения свободы», - сообщили корреспонденту Казинформа в областной прокуратуре.

    Напомним, ДТП со смертельным исходом произошло в сентябре на улице Баймуханова в Атырау. Водитель автомашины «Тойота Камри» совершил наезд на 17-летнего учащегося колледжа на пешеходном переходе. Парень погиб на месте аварии. ДТП вызвало широкий общественный резонанс в социальных сетях.

    «Органом следствия проводится ряд судебных экспертиз. Прокуратурой дано письменное указание о проведении необходимых следственных действий. Расследование дела взято на контроль прокурором области», - сообщил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

    Как ранее сообщалось, виновник ДТП водворен в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область ДТП Суды Генпрокуратура
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