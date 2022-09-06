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    Смерть на роумпджампинге: инструктор подал апелляционную жалобу

    6 Сентября 2022, 14:24

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинский областной суд поступила апелляционная жалоба от Александра Музникаса, который был приговорен к 4 годам лишения свободы. Его признали виновным в гибели 34-летней Евгении Леонтьевой, которая насмерть разбилась на аттракционе в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Дело о смерти 34-летней Евгении Леонтьевой, которая насмерть разбилась на аттракционе «роумпджампинг» в Караганде, продолжается. По данному делу в начале августа суд вынес приговор в отношении инструктора Александра Музникаса. Его судили по статье 306 части 3 «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Судья Казыбекбийского районного суда признала его виновным и назначила 4 года в колонии средней безопасности. Однако он выразил несогласие с решением суда и подал апелляционную жалобу.

    Апелляционная жалоба поступила 2 сентября. Судья судебной коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда Нурмагамбетова назначила рассмотрение жалобы на 27 сентября.

    Напомним, 10 октября в Караганде во время роупджампинга погибла 33-летняя женщина. Прыжок она совершила с крыши гостиницы «Созвездие» и разбилась об бетонную конструкцию на земле. Ее экстренно госпитализировали, провели трепанацию черепа, но спасти не удалось.

    По данному факту в полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 306 УК Казахстана «Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека». По подозрению в совершении преступления был задержан 32-летний инструктора аттракциона.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Суды Караганда
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