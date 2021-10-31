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    Смерть на аттракционе в Караганде: инструктор попросил освобождения

    31 Октября 2021, 11:25

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Инструктор аттракциона «роуд-джампинг», где при прыжке с 30-метровой высоты насмерть разбилась молодая женщина, подал апелляцию с просьбой освободить его из под стражи во время следствия. Однако апелляционная инстанция оставила санкцию без изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    32-летний инструктор, которому санкционировали «содержание под стражей» во время следствия, обратился в областной суд с просьбой о пересмотре решения. Он просил апелляционную коллегию смягчить меру на домашний арест либо на подписку о невыезде. Однако апелляционная коллегия оставила без изменения санкцию.

    «Постановление следственного суда Караганды об избрании меры пресечения «содержание под стражей» оставлено без изменений. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - прокомментировали в областном суде.

    Задержанный будет находиться в СИЗО до завершения расследования. Уголовное дело расследуется по статье 306 Уголовного кодекса «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших тяжкие последствия – смерть человека». Назначены судебно-медицинская экспертиза, судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая экспертиза.

    Напомним, 10 октября 33-летняя женщина совершила прыжок с крыши гостиницы «Созвездие», где находился аттракцион «роуд-джампинг». Во время прыжка она ударилась о бетонную конструкцию на земле и от полученных травм скончалась. Спустя сутки следователь задержал инструктора, так как на кадрах с наружных видеокамер гостиницы было видно, что конструкции аттракциона не были закреплены должным образом. 13 октября суд санкционировал содержание под стражей.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Судебный процесс
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