Смерть горняков в АрселорМиттал: в Федерации профсоюзов Казахстана сделали заявление

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерация профсоюзов Республики Казахстан сделало заявление по трагедии на шахте в Карагандинской области и огласило ряд мер, которые необходимо принять, чтобы предотвратить происшествия в будущем, передает МИА «Казинформ».



«Федерация профсоюзов Республики Казахстан глубоко сожалеет о гибели шахтеров на шахте «Казахстанская» 17 августа и выражает соболезнования семьям и коллегам погибших. Профсоюзами семьям погибших и пострадавших шахтеров будет оказана материальная и иная необходимая помощь. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим шахтерам.

​С большим сожалением мы вынуждены констатировать, что проблема безопасности труда в стране остается очень острой, и динамика несчастных случаев фактически не имеет ярко выраженной тенденции к снижению. Ежегодно регистрируется более тысячи несчастных случаев на рабочих местах и около 200 человек погибают на производстве.

​Серьезную обеспокоенность профсоюзов вызывают факты повторяющихся трагедий, уносящих жизни людей, на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау». Одной из главных причин является игнорирование иностранным инвестором требований промышленной безопасности. До сих пор не озвучены результаты по мерам привлечения к ответственности лиц, виновных в предыдущих трагедиях на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау». По непонятным причинам следствие затянулось, при этом нет ясности, будут ли привлечены к уголовной ответственности иностранные руководители, допустившие возникновение несчастных случаев, повлекших гибель людей», - отмечают в профсоюзе.

В Федерации профсоюзов Республики Казахстан отметили, что трагедия на шахте в Карагандинской области в очередной раз обнажила системные проблемы безопасности труда. В связи с этим в Федерации перечислили меры для решения этой проблемы.

​«Сегодня в обществе справедливо возникает вопрос о целесообразности смены собственника «АрселорМиттал Темиртау», не стремящегося соблюдать наши законы и выполнять принятые обязательства. Федерация профсоюзов, действуя, прежде всего, в интересах работников, выступает за то, чтобы по данному вопросу было принято взвешенное, обоснованное решение в рамках действующего законодательства.

​Ужасная трагедия в очередной раз обнажила системные проблемы безопасности труда, присущие всем отраслям. Во многом проблемы связаны с безответственностью работодателей, политикой снижения регуляторной нагрузки на бизнес и ослаблением государственного надзора за охраной труда, а также недостаточным применением инструментов мотивации работодателей по улучшению условий труда работников.

​Событие, унесшее жизни наших граждан, вынуждает нас вновь обратить внимание на принятие необходимых мер, решения которых Федерация профсоюзов добивается на протяжении нескольких лет.

​ПЕРВОЕ. Незамедлительно приступить к обновлению горно-шахтного оборудования и обеспечить бесперебойное материально-техническое снабжение. Модернизация производства и внедрение новых технологий – самый важный вопрос, который стоит перед всеми отраслями страны. Степень износа основных средств большинства предприятий находится на критичном уровне.

​ВТОРОЕ. Для снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников угольной промышленности Правительству совместно с общественными организациями необходимо разработать комплексную Программу по обеспечению дальнейшего улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ и снижения аварийности.

​ТРЕТЬЕ. Разработать систему электронного взаимодействия угольных компаний с надзорными органами в сфере развития цифровых систем контроля диспетчерского позиционирования персонала в горных выработках, обнаружения персонала при авариях, способствующего повышению безопасности ведения горных работ, снижению аварийности и травматизма в угольной отрасли, а также поддержанию боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей.

​ЧЕТВЕРТОЕ. Внедрить систему государственного дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности, предусматривающую автоматизированный сбор, фиксацию, обобщение, систематизацию и оценку информации о значениях параметров технологических процессов в целях определения состояния промышленной безопасности.

​ПЯТОЕ. Необходимо исключить в системах оплаты труда на опасных производствах привязку размеров заработной платы от выработки. Приоритетом должна быть безопасность труда, а не безудержная погоня за плановыми производственными показателями.

​ШЕСТОЕ. Серьезной проблемой сегодня является недостаток численности персонала. Необходимо, чтобы нормативы численности в обязательном порядке согласовывались с представителями работников предприятия. Должна быть ужесточена ответственность за несоблюдение утвержденных нормативов. Кроме того, вызывает обеспокоенность обстоятельство, что ключевые позиции, от которых зависит безопасный труд наших сограждан, занимают иностранцы, не в достаточной мере вникающие в реальные потребности производства.

​СЕДЬМОЕ. Необходимо усилить меры государственного контроля и надзора и исключить действующие ограничения, предусмотренные Трудовым и Предпринимательским кодексами в деятельности государственной инспекции труда. Необходимо также увеличить штатную численность госинспекторов и передать государственную инспекцию труда от местных исполнительных органов в прямое подчинение Министерства труда и социальной защиты населения в соответствии с рекомендациями и стандартами Международной организации труда.

​ВОСЬМОЕ. Необходимо решить вопрос по снижению пенсионного возраста и обеспечению достойного возмещения вреда, причиненного здоровью работников. Труд шахтеров был и остается самым тяжелым и опасным, поэтому они лидируют в трагическом списке погибших и потерявших здоровье на производстве. При этом на сегодняшний день не решены вопросы по обеспечению достойных, адекватных выплат лицам, утратившим профессиональную трудоспособность.

​Федерация профсоюзов призывает социальных партнеров:

− неукоснительно и в полном объеме соблюдать нормы законодательства в области безопасности и охраны труда;

− всемерно содействовать формированию национальной культуры труда, совершенствованию организации профилактики безопасности и охраны труда на предприятиях и в организациях, используя механизм социального партнерства;

− предпринимать системные меры для обеспечения права трудящихся Казахстана на здоровые и безопасные условия труда.

Федерация профсоюзов заявляет свою четкую позицию – решение всех указанных проблем должно быть безотлагательным, поскольку это вопрос сохранения жизни миллионов трудящихся нашей страны.

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