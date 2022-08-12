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    • Смерть девочки в столичном детсаду: у ребенка обнаружены телесные повреждения

    12 Августа 2022 13:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту смерти девочки в детском саду Нур-Султана проводится следствие. Трагедия произошла в апреле этого года. Девочка находилась в частном саду на дому. Более подробную информацию в департаменте полиции не разглашают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в СМИ сообщалось, что девочка утонула во время купания, но многочисленные телесные повреждения, которые обнаружили на теле ребенка, в полиции подтвердили.

    В столичном департаменте полиции сообщили, что в апреле текущего года на канал «102» поступило сообщение о том, что в квартире по улице Таха-Хусейна обнаружен труп малолетней девочки 2020 года рождения с видимыми телесными повреждениями.

    Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района «Байконыр» в Едином реестре досудебного расследования по ст. 141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

    «В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению без разрешения прокурора», - заявили в полиции в ответ на запрос МИА «Казинформ».

    Подозреваемой в гибели двухлетней малышки проходит няня детского сада. Подробности в полиции не предоставили.

    Дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Нур-Султана по иску ГУ «Управление образования города Нур-Султана» к К. о лишении ее родительских прав в отношении старшей дочери и взыскании алиментов.

    «Требование ГУ мотивировано тем, что младшую дочь ответчик передала на круглосуточное пребывание в частный детский сад на дому, работающий без разрешительных документов. За сад не платила, к дочери не приходила более одного месяца. Старшая дочь находилась под присмотром бабушки. Таким образом, мать отстранилась от воспитания детей», - пояснили в суде.

    Решением суда К. ограничена в родительских правах в отношении старшей дочери, ребенок отобран и передан ГУ «Управление образования города Нур-Султана» для определения дальнейшей судьбы. С матери взысканы алименты.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Нур-Султан #Борьба с преступностью #Происшествия #МВД РК
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