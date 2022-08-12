Смерть девочки в столичном детсаду: у ребенка обнаружены телесные повреждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По факту смерти девочки в детском саду Нур-Султана проводится следствие. Трагедия произошла в апреле этого года. Девочка находилась в частном саду на дому. Более подробную информацию в департаменте полиции не разглашают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в СМИ сообщалось, что девочка утонула во время купания, но многочисленные телесные повреждения, которые обнаружили на теле ребенка, в полиции подтвердили.

В столичном департаменте полиции сообщили, что в апреле текущего года на канал «102» поступило сообщение о том, что в квартире по улице Таха-Хусейна обнаружен труп малолетней девочки 2020 года рождения с видимыми телесными повреждениями.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции района «Байконыр» в Едином реестре досудебного расследования по ст. 141 ч.2 УК РК (Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей).

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия и назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК данные досудебного расследования не подлежат разглашению без разрешения прокурора», - заявили в полиции в ответ на запрос МИА «Казинформ».

Подозреваемой в гибели двухлетней малышки проходит няня детского сада. Подробности в полиции не предоставили.

Дело рассмотрено Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города Нур-Султана по иску ГУ «Управление образования города Нур-Султана» к К. о лишении ее родительских прав в отношении старшей дочери и взыскании алиментов.

«Требование ГУ мотивировано тем, что младшую дочь ответчик передала на круглосуточное пребывание в частный детский сад на дому, работающий без разрешительных документов. За сад не платила, к дочери не приходила более одного месяца. Старшая дочь находилась под присмотром бабушки. Таким образом, мать отстранилась от воспитания детей», - пояснили в суде.

Решением суда К. ограничена в родительских правах в отношении старшей дочери, ребенок отобран и передан ГУ «Управление образования города Нур-Султана» для определения дальнейшей судьбы. С матери взысканы алименты.



