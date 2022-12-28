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    Смерть детей от препарата «Док-1 макс» в Узбекистане:  возбуждено уголовное дело

    28 Декабря 2022, 13:56

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Служба государственной безопасности Узбекистана возбудила уголовное дело по факту смерти 18 детей от индийского сиропа от гриппа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы СГБ, согласно заключению Государственного центра экспертизы и стандартизации лекарственных средств сироп «Док-1 макс» не соответствует установленным требованиям.

    «Согласно лабораторным исследованиям Министерства здравоохранения, вещество «этиленгликоль», которое содержится в составе сиропа «Док-1 макс», вызывает серьезные негативные изменения в состоянии здоровья пациента», - отметили в СГБ.

    «В настоящее время Следственным управлением СГБ возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц компании-импортера ООО «Quramax Medical» и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» по статье 186-3 ч.4 Уголовного кодекса. Фигуранты помещены в следственный изолятор СГБ республики», - сообщило ведомство.

    Ранее сообщалось, что 22 декабря в Узбекистане из-за сообщений о гибели 15 детей ввели временный запрет на продажу индийского препарата от гриппа и простуды «Док-1 макс». 27 декабря Минздрав Узбекистана обнародовал результаты проверки, которая подтвердила смерть 18 детей после приема препарата «Док-1 макс».

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Мировые новости
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