Смерть 39 вьетнамских мигрантов в грузовике в Эссексе: суд вынес приговор

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Четверо мужчин были приговорены в пятницу в Лондоне к срокам от 13 до 27 лет лишения свободы за смерть 39 вьетнамских мигрантов, найденных в прицепе одного из грузовиков в Англии в 2019 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Два основных обвиняемых Ронан Хьюз - 41-летний водитель грузовика из Северной Ирландии - и Георге Ника - 43-летний гражданин Румынии - были приговорены к 20 и 27 годам тюремного заключения, соответственно, за непредумышленное убийство и контрабандный провоз мигрантов. Два водителя грузовиков были приговорены к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы для одного и 18 годам лишения свободы для другого.

Напомним, тела 39 погибших вьетнамцев полиция графства Эссекс обнаружила 23 октября 2019 года в грузовике, который прибыл в Великобританию из Бельгии. Нелегальные мигранты насмерть замерзли в рефрижераторе. Изначально жертв назвали гражданами Китая, однако потом выяснилось, что они были вьетнамцами. Многие из них проделали долгий путь - сначала из Вьетнама в Россию, а затем через Латвию, Литву, Польшу и Германию в Бельгию.