Сменщик Криштиану Роналду оформил первый хет-трик ЧМ-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Рамуш забил три мяча в ворота сборной Швейцарии — он отличился на 17-й, 51-й и 67-й минутах.

Ранее сообщалось, что сборная Португалии уверенно победила Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вышла в четвертьфинал

Интересно, что Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе сборной Португалии вместо Криштиану Роналду, который остался в запасе.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. А сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

И уже стали известны все пары четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу.

А десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Также марокканские болельщики празднуют победу своей сборной на Елисейских полях.





Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»