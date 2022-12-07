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    Сменщик Криштиану Роналду оформил первый хет-трик ЧМ-2022

    7 Декабря 2022, 03:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш стал автором первого хет-трика на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Рамуш забил три мяча в ворота сборной Швейцарии — он отличился на 17-й, 51-й и 67-й минутах.

    Ранее сообщалось, что сборная Португалии уверенно победила Швейцарию в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вышла в четвертьфинал

    Интересно, что Гонсалу Рамуш вышел в стартовом составе сборной Португалии вместо Криштиану Роналду, который остался в запасе.

    Ранее сообщалось, что сборная Марокко сенсационно обыграла Испанию и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022. А сборная Португалии разгромила Швейцарию со счетом 6:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022.

    И уже стали известны все пары четвертьфинала ЧМ-2022 по футболу.

    А десятки тысяч болельщиков сборной Марокко вышли на улицы Дохи, чтобы отпраздновать первый в истории их сборной выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Также марокканские болельщики празднуют победу своей сборной на Елисейских полях.


    Фото: ДМИТРИЙ ГОЛУБОВИЧ, «ЧЕМПИОНАТ»
    Спорт Футбол Португалия Катар Чемпионат мира по футболу
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