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    Сменить оператора по кредитованию ремонта жилых домов предлагают в Казахстане

    25 Мая 2022, 15:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 80% многоэтажек жилищного фонда старше 30 лет и нуждаются в капитальных ремонтных работах. Об этом заявила депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 80% многоэтажек жилищного фонда старше 30 лет и нуждаются в капитальных ремонтных работах. Самим жильцам это не под силу, остаются только кредиты», - сказала Екатерина Смышляева, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

    По ее словам, предусмотрено два варианта кредитования. В долгосрочной перспективе жилищный займ, до которого наиболее старые и разрушенные дома вряд ли дотянут (3 года).

    Второй вариант – бюджетный кредит. Кредитование государством ремонтных работ фасадов, крыш, подвалов и общедомовых коммуникаций многоквартирных домов началось в 2011 году. Договоры на такие займы под 0,1 % на 7 лет заключались между владельцем квартиры, оператором при акимате и подрядчиком.

    «Готова ли программа к новым запросам собственников? По плану, для новых займов, должен был заработать револьверный механизм кредитования. Но в полной мере этого не произошло. Причина - не была обеспечена возвратность кредитов. Многомиллионные долги копятся с начала реализации программы. А в этом году со всеми дебиторскими и кредиторскими задолженностями операторы при местных исполнительных органах ликвидируются и их правопреемником становятся социально-предпринимательские корпорации, штат и функции которых пока не приспособлены к работе в жилищно-коммунальной сфере. А сейчас им предстоят сотни судов с неплательщиками кредитов», - сказала Екатерина Смышляева.

    По словам спикера, росту числа должников способствовали сложности по взысканию долгов.

    Вызывают вопросы и новые механизмы получения бюджетных кредитов ОСИ и ПТ. Для них в кредитном договоре теперь отсутствует подрядчик – его место занимают председатели обществ и товариществ.

    В связи с вышеизложенным, депутаты считают необходимым:

    - Смену оператора бюджетного кредитования провести с обязательным независимым аудитом (включая аудит эффективности) всего периода их работы;

    - обновить действующие подзаконные нормативно-правовые акты с учетом смены оператора и текущего опыта работы новых форм управления домами. Наделить соответствующими компетенциями социально-предпринимательские корпорации;

    - обеспечить наличие информации об имеющихся домовых обременениях в информационных системах нотариусов для обеспечения прозрачности сделок купли-продажи.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ЖКХ Мажилис Жилье
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