Сменить часовой пояс в ВКО предложил пенсионер из Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Семея предложил сменить часовой пояс на территории Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Пенсионер Ростислав Польковский с таким необычным обращением обратился к акиму ВКО Даниалу Ахметову.

«Мы семейчане, да и все жители ВКО живут не в своем часовом поясе. Поясню. Летом, в самые длинные дни, в 21:00 часов начинает темнеть, зажигаем свет, заходим в дом, «загоняем» в дом малых детей и.т.д., в 21:30 уже темно и на улице. Зато в четвертом часу утра начинает светлеть, а в 4 часа восходит солнце и его благодатные полезные лучи льются на землю, а мы спим! (Биологическая норма для человека 8 часов сна, для лета приемлемо с 23.00 до 7.00 утра) И когда, рабочие люди идут на работу к 9:00 часам, а многие и к 10:00 (работники базаров) солнце уже не ласкает своими лучами, а жалит», — написал своем обращении Р. Польковский.

Пенсионер предлагает перевести стрелки часов на территории ВКО на один час вперед. Смена часового пояса улучшит не только здоровье жителей области, но и криминогенную обстановку в регионе, а также можно сэкономить электрическую энергию, уверен он.

«А вот за наш переход будут благодарны не менее миллиона жителей ВКО, а ведь Усть-Каменогорск, Зыряновск и другие города и поселки живут еще в худшем положении, так как у них солнце заходит еще раньше чем в Семее», — отметил Ростислав Польковский.

Отметим, что с этой идей пенсионер обратился к депутату городского маслихата Гульжанат Рахаткызы.

«Письмо уже направлено на имя акима области», — прокомментировала народный избранник.

На сегодня в Семее восход солнца - в 7:45, в Усть-Каменогорске - в 7:35, а в столице - в 8:22. Почти час разницы.