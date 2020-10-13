Сменился председатель Правового совета партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Бюро Политического совета председателем Правового совета партии назначен Канат Мусин, депутат фракции «Nur Otan», председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщил в Twitter Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржын Байбек, передает МИА «Казинформ».

«От лица руководства партии выражаю благодарность предыдущему председателю Правового совета Нурлану Абдирову, избранному заместителем Председателя Сената Парламента РК», - написал Бауыржын Байбек.



