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    Сменился председатель Правового совета партии «Nur Otan»

    13 Октября 2020, 11:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решением Бюро Политического совета председателем Правового совета партии назначен Канат Мусин, депутат фракции «Nur Otan», председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК. Об этом сообщил в Twitter Первый заместитель председателя партии «Nur Otan» Бауыржын Байбек, передает МИА «Казинформ».

    «От лица руководства партии выражаю благодарность предыдущему председателю Правового совета Нурлану Абдирову, избранному заместителем Председателя Сената Парламента РК», - написал Бауыржын Байбек.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Нур Отан Назначения
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