Сменился аким Майского района Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Майском районе Павлодарской области сменился аким. Вместо Марата Актаева район возглавил Агыбай Амирин. Нового руководителя местному активу представил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

«Глава региона поблагодарил Марата Актаева, который руководил Майским районом более двух лет, за работу, а перед новым акимом поставил первоочерёдные задачи. Среди них повышение инвестиционной привлекательности района, поддержка бизнеса, развитие животноводства и орошаемого земледелия, помощь сельской молодежи и многое другое», - сообщила пресс-служба областного акимата в Telegram .

Агыбай Амирин родился в 1972 году в Баянаульском районе. В 1995 году окончил Павлодарский педагогический институт по специальности «Учитель математики и информатики», в 2006 году - Казахский гуманитарно-юридический университет, получив квалификацию юриста, а в 2013 году - Инновационный Евразийский университет по специальности «Экономика и бизнес» и «Правоведение».

Трудовой путь начал в 1995 году учителем математики и вычислительной техники в павлодарской гимназии-интернате N3. С 1999 преподавал и был заместителем директора средней школы села Куйбышево города Аксу.

В 2003 году был назначен акимом села Акжол, который входил в состав города Аксу. В 2006 году перешел на работу в областное управление по делам государственной службы, где был консультантом и возглавлял отдел контроля за соблюдением законодательств о государственной службе и борьбе с коррупцией.

В 2012 году назначен руководителем организационно-инспекторского отдела в аппарате акима Павлодарской области, в 2014 году - стал заместителем руководителя аппарата главы региона. С 2016 года - аким Актогайского района.

В 2018 году вернулся в аппарат акима Павлодарской области и возглавил это госучреждение. С 2020 года был заместителем руководителя аппарата. В апреле 2021 года назначен замакима Щербактинского района и курировал экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.