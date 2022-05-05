Сменились руководители Экибастузской ГРЭС-1 и АлматыЭнергоСбыт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Назначены новые руководители Экибастузской ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова и ТОО «АлматыЭнергоСбыт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Самрук-Энерго».

Решением совета директоров АО «Самрук-Энерго» генеральным директором ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова» назначен Ержан Ертаев, генеральным директором ТОО «АлматыЭнергоСбыт» назначен Едил Копенов.

Ертаев Ержан Ерболович родился в 1985 году в Павлодарской области. Окончил Павлодарский Инновационный Евразийский университет в 2008 году по специальности «Промышленная теплоэнергетика» и в 2012 году по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2009 году электромехаником ТОО «Павлодар лифт», затем главным специалистом управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области. В разные годы занимал руководящие должности в Комитете атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики, территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики по Акмолинской и Карагандинской области, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области.

Последняя должность: руководитель аппарата председателя правления АО «Самрук-Энерго».

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Копенов Едил Кудайбергенович родился в 1970 году в Алматинской области.

Окончил Казахский педагогический университет имени Абая в 1994 году по специальности «История», в 2002 году Университет имени Динмухамеда Кунаева по специальности «Финансы и кредит» и в 2011 году Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина по специальности «Электроэнергетика».

Трудовую деятельность начал в 1992 году менеджером коммерческого отдела, затем коммерческим директором предприятия «Азияторгсервис». В разные годы занимал руководящие должности в энергоснабжающих, электросетевых и энергопроизводящих организациях - Талдыкорганской РЭС, Уштобинской РЭС, Талдыкорганской акционерной транспортной электросетевой компании, «Астана-Энергосбыт», «СевКазЭнерго Петропавловск», Северо-Казахстанском Энергоцентре, Акмолинской распределительной электросетевой компании, Акмолинской распределительной электросетевой компании, «СевКазЭнерго», «Астана-ЕРЦ».

С 2016 года по 2021 год - председатель правления АО «Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности», затем управляющий директор по трансформации бизнеса, член правления АО «Самрук-Энерго». Последняя должность - гендиректор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».



