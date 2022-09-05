Сменились руководители двух управлений Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – В Алматинской области назначены новые руководители управлении экономики и бюджетного планирования, а также пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы акимата региона, Асылан Саматович Ораз назначен руководителем управления экономики и бюджетного планирования.

Асылан Ораз родился в 1983 году. В 2004 году окончил Казахский национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2005 году окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, где освоил специальность «Государственное управление», в 2016 году окончил Академию государственного управления при Президенте РК по направлению «Политология, социальные знания».

Трудовую деятельность начал в 2005 году ведущим специалистом департамента Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по Алматы. В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, главным экспертом Министерства экономики и бюджетного планирования РК, начальником управления Министерства финансов, экономики и бюджетного планирования РК, заместителем директора департамента.

С октября 2014 года занимал должность заместителя директора департамента бюджета промышленности, транспорта и коммуникаций Министерства финансов РК.

Также распоряжением акима Алматинской области Алмас Султанович Батанов назначен руководителем Алматинского областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Алмас Батанов родился в 1977 году. В 2000 году окончил Казахский государственный аграрный университет по специальности «Информационные системы в агропромышленном комплексе», в 2004 году окончил Алматинский университет технологии и бизнеса по специальности «Стандартизация и сертификация», в 2010 году стал выпускником Ноттингемского университета, где освоил специальность «Менеджмент информационных технологий».

Трудовой путь начал в 2000 году ведущим специалистом Алматинского филиала РГП «Метрология». В разные годы работал ведущим специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП «Казахстанский институт метрологии», главным специалистом Южно-Казахстанского филиала РГП «КазИнМетр», начальником отдела, управления, руководителем центра РГП «КазИнМетр», главным менеджером – главным экспертом АО «Институт экономических исследований», экспертом, консультантом, референтом Администрации Президента РК, директором департамента Министерства регионального развития РК, советником первого заместителя Премьер-Министра РК, заместителем председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК. Занимал должности председателя Комитета Министерства по инвестициям и развитию РК, заведующего секретариатом руководителя Администрации Президента РК, заместителя акима Павлодарской области, руководителя управления стратегии и бюджета города Алматы, руководителя управления финансов города Алматы.

Ранее были назначены руководители управления культуры, архивов и документации, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, советник акима, а также заместитель акима Алматинской области.