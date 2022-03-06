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    Смайыл Дуйсебай выиграл «золото» клубного чемпионата Азии по таеквондо

    6 Марта 2022, 15:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 5 по 6 марта в столице Ирана прошел рейтинговый турнир Asian Taekwondo Clubs Championship. Об этом сообщила пресс-служба Казахстанской федерации таеквондо, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Во второй день соревнований за награды боролась мужская команда Казахстана по таеквондо и завоевала три медали. Среди них одна золотая и две бронзовые награды.

    Смайыл Дуйсебай, выступающий в весовой категории 87 кг, выиграл чемпионат. В финале он победил местного спортсмена.

    Нурлан Мырзабаев (80 кг) и Ерасыл Арапбай (68 кг) стали бронзовыми призерами турнира.

    Таким образом, в копилке казахстанских таеквондистов девять медалей клубного чемпионата Азии: одна золотая, две серебряные и шесть бронзовых.

    Женская команда Казахстана заняла третье общекомандное место – у Нурай Бауыржановой (49 кг) и Жансель Дениз (73 кг) серебряные медали, Айдана Едильбаева (46 кг), Рита Бакишева (46 кг), Амина Нургазыкызы (62 кг) и Нурай Хусайнова (67 кг) отличились бронзовыми наградами чемпионата.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Спорт Иран
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