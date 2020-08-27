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    Смартфоны и планшеты подарили 47 детям имамы Жетысайского района Туркестанской области

    27 Августа 2020, 04:19

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысайском районе Туркестанской области стартовала ежегодная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу». В рамках мероприятия 13 старшеклассникам и 34 детям из малообеспеченных и многодетных семей, а также оставшимся без попечения родителей подарили планшеты и смартфоны. О МИА «Казинформ» со ссылкой на областной акимат.

    В акции приняли участие имамы мечети «Нугман» и местные спонсоры. По словам организаторов, в будущем подобные мероприятия в районе планируется организовывать на постоянной основе. Таким образом, неравнодушные граждане намерены поддержать детей из малообеспеченных семей.

    «Это традиционное мероприятие мы проводим ежегодно. В этом году, с учетом сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране, мы решили помочь школьникам, для многих которых учебный год начнется дистанционно. Я выражаю искреннюю благодарность всем тем, кто принял активное участие в этом благотворительном деле и оказал спонсорскую помощь», – отметил главный имам района Бекзат Сыздыков.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Образование Благотворительность Общество
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