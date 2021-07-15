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    Смарт-навигаторы, хижины с Wi-Fi и спасательные пункты появятся в горах Алматы

    15 Июля 2021, 16:24

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления туризма Алматы Марлен Маралов в ходе брифинга региональной службы коммуникаций рассказал, как планируют обезопасить горный туризм, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В связи с возросшим числом туристов акиматом проработан план по созданию необходимых условий для безопасного и комфортного отдыха жителей и гостей Алматы. На отдаленных узловых участках горных маршрутов до конца лета будет построено 15 хижин для укрытия туристов.

    Каждая хижина будет являться реперной точкой, привязанной к карте и GPS-координатам для поисково-спасательных служб. При возникновении чрезвычайных ситуаций либо по причине сложных погодных условий в хижинах туристы смогут укрыться и получить аварийный комплект необходимой помощи (аптечка, карты маршрутов, станция зарядки мобильных устройств, теплое одеяло и непортящийся продуктовый набор).

    Рядом с хижинами будут установлены мачты с системой передачи спутникового сигнала SOS на пульт спасателей. Мачты будут удалённо подключены к службам экстренного реагирования (ДЧС/112).

    Всё спутниковое оборудование для передачи сигнала бедствия будет интегрировано в конструктив горных хижин, также мачты будут оснащены функцией Wi-Fi. Cистема рассчитана на неопытных, неподготовленных туристов, оказавшихся в сложной ситуации на отдаленных горных маршрутах. Пользовательский интерфейс минимален – голосовая кнопка вызова, камера для видеозвонка и инструкции на нескольких языках.

    Дополнительно ведется работа по созданию единой системы туристской навигации и запуска приложения в виде смарт-навигатора для походов в горы, который будет интегрирован с базой ДЧС.

    В этом году будут построены два контрольно-спасательных пункта в Малом и Большом Алматинских ущельях, где круглосуточно будет дежурить впервые созданный отряд горных спасателей из 16 человек. Дополнительно будет организована вертолетная площадка в ущелье «Туюк-су».

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Туризм Безопасность
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