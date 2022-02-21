Smart City: как столица превращается в «умный» город

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Будущее в столице Казахстана уже наступило: сегодня мегаполис увешан камерами, которые помогают раскрывать преступления и контролировать безопасность на дорогах, а в любом кафе или магазине можно заплатить, просто приложив телефон к терминалу. Wi-Fi есть практически везде, госуслуги можно получать, не выходя из дома. Такое технологическое развитие происходит благодаря проекту «Smart City». О сегодняшней жизни в «умной» столице, о том, какие изменения ждут горожан в ближайшем будущем, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

«Smart City» – что это значит?

«Smart City» («Умный город») – это внедрение «умных» технологий в жизнь жителей для повышения эффективности работы городских служб и комфортности проживания в городе. Проект является одним из показателей программы «Цифровой Казахстан» .

Ключевыми направлениями, куда внедряются новые технологии, были определены безопасность, ЖКХ, транспорт, автоматизация госуслуг, а также образование и здравоохранение.

Первыми городами для «пилота» были отобраны Нур-Султан, Алматы, Актобе и Петропавловск. Сейчас их кейсы уже можно назвать успешными - по итогам 2020 года Smart Astana и Smart Almaty вошли в мировой рейтинг «умных» городов.

Сегодня расскажем о том, как умные технологии внедряются в Нур-Султане, есть ли трудности, из каких источников финансируются проекты и как изменилась жизнь горожан по сравнению с периодом «до».

«SmartAstana» - «умное» решение проблем города

В 2017 году была создана Концепция устойчивого развития столицы «Smart Astana», согласно которой предполагалось решить основные проблемы города за счет внедрения «умных» технологий в двух направлениях: управление городскими ресурсами и услугами и совершенствование инфраструктуры.

Разработчики проекта изучили международный опыт наиболее успешных кейсов «умных городов» мира и взяли на вооружение лучшие решения, с учетом адаптации в реалии нашей страны. Далее проводилась точечная работа со всеми отраслевыми управлениями жизнедеятельности города.

В целом, сейчас в Нур-Султане работа проводится по всем сферам, определенным в концепции - безопасность, ЖКХ, транспорт, автоматизация госуслуг, а также образование и здравоохранение. Ряд проектов уже внедрены.

Руководитель управления цифровизации и государственных услуг Нур-Султана Ботагоз Касабек рассказала, что перед реализацией того или иного проекта первое, на что обращается внимание – это актуальность проекта, какие задачи он решает и какую пользу принесет жителям города.

«Если это действительно необходимо, то совместно с отраслевым управлением, бюджетным администратором проводится работа по подготовке пилотного проекта, на основе которого будут сделаны выводы об эффективности проекта», - сказала Ботагоз Касабек в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

Дороги столицы признаны самыми безопасными в стране

Первые задачи, на которых сконцентрировались в Нур-Султане – это безопасность на дорогах и улицах города. Их предлагалось решить с помощью проекта «Безопасный город», который предполагал установку видеокамер, а также другие средства для передачи данных. В 2017 году началось внедрение пилотного проекта «Безопасный город», который сейчас уже работает как неотъемлемая часть мегаполиса.

По дорожной безопасности полностью внедрена система видеонаблюдения «Сергек». Благодаря этому дороги столицы были признаны самыми безопасными в стране.

По итогам 2020 года, в сравнении с периодом до внедрения проекта (2017 год), наблюдалась следующая динамика по дорожной безопасности:

«Безопасный город» - дорожная безопасность

Внедрение камер позволило решать задачи и в обеспечении общественной безопасности. На сегодня 100% объектов здравоохранения и образования города оснащены камерами видеонаблюдения.

В результате в 2021 году, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, наблюдались следующие показатели:

«Безопасный город» - общественная безопасность

Жители столицы отмечают, что внедрение данного проекта повлияло на повышение культуры вождения, качества управления городской транспортной сферой, эффективность действий органов полиции по предупреждению правонарушений и оказанию оперативной помощи гражданам, улучшило информационное обеспечение дежурных частей правоохранительных органов города с целью сбора и фиксации информации о ситуации на улицах и в общественных местах, позволило усилить контроль над оперативной обстановкой города на общественно‐политических, спортивных и других массовых мероприятиях, на улицах, площадях, местах скопления людей, транспорта и во дворах.

В целом, система обработки данных проекта позволяет организовать максимально эффективные работы при различных условиях. Это автоматизирует большую часть операций по анализу жизнедеятельности города, что дает возможность принимать более точные решения.

Из каких источников финансируются проекты «умного города»?

Что касается бюджетирования проектов, то для реализации могут привлекаться как местный бюджет, согласованный с отраслевым управлением, бюджетным администратором и маслихатом города, так и механизм ГЧП, а также частные инвестиции.

Руководитель управления цифровизации и государственных услуг столицы Ботагоз Касабек привела примеры.

«Например, проект по улучшению сотовой связи и мобильного интернета в городе. Мы привлекли инвестора, который за счет собственных средств строит антенно-мачтовые сооружения, это 15-25-метровые башни, на которые операторы связи устанавливают базовые станции для улучшения качества сотовой связи и мобильного интернета. А, например, проект «Сергек» реализуется методом ГЧП, который подразумевает возврат инвестиций», - проинформировала спикер.

Она добавила, что часть проектов сейчас финансируется из средств местного бюджета с одобрения маслихата города. Например, проект iQala.

Услуги ЖКХ по принципу «единого окна»

Снять необходимость лишних походов по инстанциям в сфере ЖКХ помог проект iQala. С помощью него можно получить услуги организации жилищно-коммунального сектора по принципу «единого окна». Ранее горожанину нужно было обойти кучу инстанций, и регламента по оказанию услуг не было.

«Например, после покупки квартиры гражданин должен был обходить всех монополистов и с каждым отдельно заключать договора, периодически звонить им и узнавать, готовы ли документы – это занимало до месяца. Сейчас заявитель подает заявление онлайн на сайте iqala.kz, в течение нескольких дней ему приходит смс-уведомление о готовности его документов», - рассказала руководитель управления.

Сегодня Центр «iQala» предоставляет 152 услуги в круглосуточном режиме напрямую. Ранее они оказывались разными монополистами и государственными учреждениями. С момента внедрения уже оказано более 230 тысяч услуг, из них в 2021 году порядка 144,5 тысячи. В текущем году планируется открытие двух аналогичных центров в районах Есиль и в Сарыарка.

Напомним, в столице полностью оцифрованы 100% оказываемых госуслуг. Автоматизация позволила повысить их доступность и сократить временные и трудовые затраты граждан. Особенно это было актуально в период карантинных ограничений. Кроме того, в значительной степени были снижены коррупционные риски.

Какие еще услуги стали доступнее

Повышать доступность было актуально в сфере здравоохранения. В «Smart Astana» во всех столичных медицинских организациях на дверях врачебных кабинетов были установлены специальные таблички с QR-кодом, отсканировав который, можно оставить отзыв о враче.

А приложение Damumed – еще один проект, который внедрен в области здравоохранения - ускоряет процесс обращения пациента к врачу. Здесь жители города могут получить онлайн-консультацию, записаться на прием к врачу и найти необходимые лекарства, а также аптеку, в которой они продаются. В личном кабинете приложения можно посмотреть результаты своих лабораторных исследований, рецептов, больничных листов в электронном виде.

«По поводу справок, нами совместно с проектом «Астана – адалдық алаңы» разработан информационный сервис для проверки легитимности выдачи медицинских справок в организациях здравоохранения. На каждую выданную медицинскую справку, а также лист временной нетрудоспособности, справки 073, 075, 036, 037, нанесен QR-код, отсканировав который, можно проверить подлинность документа», - отметила Касабек.

Столичная скорая помощь также претерпела существенные преобразования. Благодаря специально установленным датчикам, которые позволяют переключать «умные» светофоры на зеленый свет, время приезда скорой сократилось на 20%.

Сама станция скорой медицинской помощи была полностью оцифрована. Было организовано 40 рабочих мест для диспетчеров, call-центр на 10 диспетчеров с тремя телефонными цифровыми потоками на 90 голосовых линий. 80 бригад станции теперь оснащены коммуникаторами и GPS-трекерами. Система позволила автоматизировать работу скорой медицинской помощи по обслуживанию вызовов. На 30% сократилось время реагирования, а количество ложных вызовов сократилось почти вполовину. Следующим этапом будет подключение экстренных служб в единую дежурно-диспетчерскую службу 112.

Проблемы интеграции между информационными системами

Как отметили в столичном управлении цифровизации и государственных услуг, одним из препятствий, с которым работают и сегодня, стала слабая связь между существующими системами, то есть интеграция.

«Существует такая проблема, как интеграция между системами города. Не во всех системах, конечно, но, бывает, мы сталкиваемся с проблемами и сейчас. Сейчас Министерством цифрового развития проводится большая работа со всеми заинтересованными органами и организациями на предмет анализа всех существующих госсистем, где мы тоже принимаем участие. Анализ позволит нам выявить какие системы необходимо оптимизировать, какие модифицировать и с какими информационными системами проводить интеграции», - рассказала Ботагоз Касабек.

Город «на ладони»

Если говорить об интеграции, то примером может служить мобильное приложение «Smart Astana». В нем собраны самые актуальные услуги города в едином интерфейсе приложения – «Весь город в твоем смартфоне».

Здесь можно просмотреть новостную ленту, получать пуш-уведомления от экстренных служб, отправить показания по счетчикам воды, следить за движением автобусов, получать справочную информацию по учебным и спортивным заведениям, а также оплачивать госуслуги.

«При этом мы активно собираем обратную связь от пользователей. Люди пишут отзывы, какие сервисы им необходимы, какие функционируют некорректно. В целом, при внедрении любого проекта мы смотрим на настроение людей, как они реагируют на это, получаем позитивные отзывы. Недовольные тоже получаем. Мы всегда открыты к критике, которая помогает нам определять, где нужно что-то улучшить, где, может, упростить. Мы на постоянной основе проводим мониторинг социальных сетей на обращения и комментарии граждан по нашим проектам. В случае вопросов всегда дается обратная связь, а при необходимости проводится и встреча с заявителями. Основной принцип нашей деятельности - учитывать потребности наших жителей при планировании работы», - пояснила Ботагоз Касабек.

Она добавила, что также обратную связь жители могут оставлять через городской центр мониторинга и оперативного реагирования «iKomek109».

Где построить школу или поликлинику, помогает определить «цифровой двойник столицы»

Другим примером успешной интеграции служит «Цифровой двойник столицы» или Геоинформационный центр города.

Возможности «цифрового двойника» можно испробовать, когда, например, нужно узнать, кому принадлежит земельный участок. Программа позволяет в режиме реального времени узнать о земельном участке всё: от его кадастрового номера до коммерческой принадлежности.

В данный момент полностью построены цифровая модель местности и цифровая модель рельефа столицы, построено 100% 3D-моделей застроенной части. За всем этим стояла огромная работа - оцифровано более 16 тысяч км инженерных сетей и 100% магистральных инженерных сетей города. Также отснято порядка 205 тысяч колодцев магистральных и внутриквартальных сетей. Благодаря такой интеграции всех объектов появилась возможность выстраивать наиболее эффективную логистику города и решать другие задачи столицы.

Система также поможет моделировать природные и техногенные ситуации и прогнозировать поведение инфраструктуры города. А, например, 2D-3D-технологии наглядно показывают нагрузки на инженерные сети.

Кроме того, «цифровой двойник столицы» – это инвестиционная карта, где бизнес-сообщество может увидеть, что и в каком месте можно открыть. А госорганы могут спрогнозировать, в каких частях города, с учетом численности населения, необходимо построить школу или поликлинику.

В настоящий момент проект уже эксплуатируется в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений, в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды города, а также в районных акиматах.

«В целом, мы стараемся всегда обеспечить интеграцию между нашими проектами, например, «Геоинформационный центр» столицы интегрируется с системой центральных госорганов, коммунальных служб города и другими системами. Проект «Сергек» взаимодействует с Единым реестром административных правонарушений», - отметила Касабек.

Благодаря такой интеграции сокращается процедура составления протокола об административном правонарушении, передача данных о нарушении происходит автоматически, также выдаются данные нарушителя, проверка его на предмет розыска, совершения других административных правонарушений, проходит проверка автомашины на предмет прохождения обязательного технического осмотра и наличие страхового полиса о гражданско-правовой ответственности.

На 40% увеличена пропускная способность транспорта

В части транспорта реализуется проект «Интеллектуальная транспортная система города Нур-Султан» (ITS), которая включает в себя: адаптивное управление светофорными объектами, электронную систему оплаты проезда в общественном транспорте, диспетчеризацию общественного транспорта. С внедрением проекта жителям стало удобнее передвигаться по городу.

Интеллектуальная транспортная система города Нур-Султан» ITS

Питание школьников по системе «BalaPay»

«BalaPay» - «Безналичный расчет школьного питания» внедрен в 83-х школах столицы. Система дает возможность родителям контролировать питание своих детей в школе. Через эту систему ученики совершают безналичные покупки в школьной столовой, родители пополняют лицевой счет, контролируют движение денежных средств, могут устанавливать суточный лимит, а также запреты на неподходящие продукты питания для своего ребенка.

Договор заключается с арендаторами столовых. За комиссию в размере 4% компания предоставляет оборудование, обучение и полную техническую поддержку системы.

Оплата производится Smart-картой «CTS». Карты выдает компания CTS на бесплатной основе. Родители и школа не несут никакой финансовой нагрузки, для учеников нет никаких процентов.

Как проходит отбор проектов?

В целом, для развития инновационной экосистемы города проводятся IT-мероприятия по развитию «Smart city»: это IT-совет города под председательством акима города, STEM-олимпиады, хакатоны, стартап-уикенды.

С момента создания IT-совета был вынесен ряд задач и внедрены smart-проекты по ним. В состав участников IT-сообщества вошли представители ведущих цифровых компаний, науки и государственных органов. В ходе заседания IT-сообщества презентуют свои проекты, а также демонстрируют эффект от внедрения. Всего было рассмотрено около 50 IT-проектов.

Как результат, уже сегодня семь проектов проходят апробацию практического применения в городской среде. Например, образовательная программа ROQED Science - программное обеспечение для изучения естественных наук в 3D - нашла свое применение уже в 21 школе столицы. Проект планируется представить во всех школах города, более того, он уже нашел свое широкое применение в остальных регионах нашей страны.

В результате отбора был также апробирован прибор автоматической ионизации воздуха Smart Recirculation Control SRC. Сейчас он установлен на остановке школы №65 и в Специальной школе №2. С помощью ультрафиолетовой бактерицидной лампы он способен уничтожать все болезнетворные бактерии. Кроме того, у него имеется датчик дыма и камеры видеонаблюдения. Работы по апробации SRC продолжаются.

В городе также функционирует платформа BIRGE - площадка для общих идей, которая позволяет жителям города предлагать идеи по решению отдельных вопросов жизнедеятельности столицы и голосовать за предложения, отобранные квалифицированными экспертами.

Как изменится жизнь астанчан в ближайшем будущем

По данным Управления цифровизации и госуслуг, в планах сейчас очень много крупных проектов, по которым уже проводится работа. Среди них - оцифровка службы Департамента полиции, Департамента по чрезвычайным ситуациям, дальнейшее развитие сети камер видеонаблюдения, мониторинг состояния автомобильных дорог, воздуха и много других проектов, которые будут апробированы на площадках города и, в случае успешного пилота, реализованы.

А уже в текущем году планируется реализация проекта «Единая карта жителя» - это цифровой документ со следующими основными функциями для жителей столицы:

«Единая карта жителя»

В настоящее время ведется разработка Концепции развития «Smart Astana» на ближайшие пять лет, которая в скором времени будет представлена в маслихате Нур-Султана.

Рабига Нурбай