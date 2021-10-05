Smart City: как цифровизация обеспечивает безопасность и комфорт жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов в интервью телеканалу «Хабар» рассказал об обеспечении безопасности и цифровизации столицы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

По словам акима, сейчас ведется активная работа по реализации концепции «Smart City».

«С каждым годом появляются новые проекты. Если говорить о системе «Сергек», каждый год мы устанавливаем по 6-7 тысяч камер. Если раньше на каждом перекрестке стоял один полицейский, сейчас вы этого не увидите. Жители стали дисциплинированными: они видят, что есть камера видеонаблюдения, которая фиксирует нарушение. Благодаря этим проекта преступность в городе снизилась на 30%, смертность от ДТП — на 60%», — сказал Алтай Кульгинов.

Пандемия и борьба с коронавирусом, несомненно, повлияли на жизнь казахстанцев. Некоторые активно принимают участие в борьбе с COVID-19, вакцинируются и соблюдают меры безопасности, другие подвергают критике все, что касается коронавирусной инфекции. Возмущает таких казахстанцев и внедренная система Ashyq.

«Эта система тоже совершенствуется. Критику надо воспринимать объективно, я думаю. Мы работаем согласно поручению Главы государства над геопорталом, то есть делаем цифровой двойник города. Все инженерные сети оцифровали уже. Получилось так, что общая протяженность составила 15 тыс. км.

Сейчас уже на стадии проектирования мы закладываем установку камер в домах, то есть в подъездах — безопасный подъезд и двор. Мы этот проект развиваем. Все школы и садики обеспечены камерами наблюдениями. Это для безопасности детей. Если смотреть динамику, сколько каждый год устанавливается камер наблюдения и как они помогают в раскрытии преступления, в предотвращении преступления, дисциплинирования участников дорожного движения, понимаем, насколько это важно», — ответил аким столицы.