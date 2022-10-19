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    Smart-центр для школьников начали строить в Костанае

    19 Октября 2022, 05:52

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство центра развернулось в ми­крорайоне «Юбилейный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

    Как доложили акиму области Ар­химеду Мухамбетову, общая площадь центра - свыше 12 тысяч квадратных метров. В нем планируют открыть кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизай­на, большое число лаборато­рий.

    Будет зал на 300 человек. Рассчитан центр на посещение более 600 школьников. Терри­торию вокруг благоустроят: детская, молодежная, спортив­ная зоны, бульвар для прогулок, три фонтана.
    Центр – не только место для учебы, это площадка для рас­крытия личностного потенциа­ла, развития способностей, вы­явления талантов у детей, отметил во время осмотра стройки глава региона. Завер­шить работу планируют в сле­дующем году.


    Фото: kstnews.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Костанайская область Образование Строительство
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