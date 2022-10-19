Smart-центр для школьников начали строить в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Строительство центра развернулось в ми­крорайоне «Юбилейный», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Костанайские новости».

Как доложили акиму области Ар­химеду Мухамбетову, общая площадь центра - свыше 12 тысяч квадратных метров. В нем планируют открыть кабинеты робототехники и программирования, зал киберспорта, студию ландшафтного дизай­на, большое число лаборато­рий.



Будет зал на 300 человек. Рассчитан центр на посещение более 600 школьников. Терри­торию вокруг благоустроят: детская, молодежная, спортив­ная зоны, бульвар для прогулок, три фонтана.

Центр – не только место для учебы, это площадка для рас­крытия личностного потенциа­ла, развития способностей, вы­явления талантов у детей, отметил во время осмотра стройки глава региона. Завер­шить работу планируют в сле­дующем году.







Фото: kstnews.kz

