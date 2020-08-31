«Слышащее государство»: предвыборные программы Nur Otan вынесут на обсуждение - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подведены итоги регистрации кандидатов на праймериз «Nur Otan». Об этом сообщил Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый зампред партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! В эти выходные подведены итоги регистрации кандидатов на праймериз «Nur Otan». По поручению Елбасы, Лидера партии Н.А.Назарбаева впервые внутрипартийный отбор проходит в общереспубликанском масштабе, являясь завершающим этапом «перезагрузки» и обновления партии.

Так, с 17 по 28 августа было зарегистрировано 10 990 человек. Из них 36,9% - это женщины, 29,6% - молодежь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций выдвинуто 3090 граждан, то 7900 – это самовыдвиженцы.

Средний возраст участников - 43 года.

Больше всего претендентов на одно место в городе Нур-Султан – 18. В Алматы и Шымкенте - по 9, Жамбылской и Туркестанской областях - по 6 кандидатов. Наибольшую активность проявили женщины Восточно-Казахстанской и молодежь Туркестанской областей.

С 7 сентября начнется следующий этап праймериз - агитация. В режиме онлайн с 14 по 30 сентября пройдут публичные дебаты.

В рамках концепции «Слышащего государства» Президента нашей страны К.К.Токаева в начале сентября также будут опубликованы 216 проектов наших региональных предвыборных программ, которые после обсуждения с населением будут доработаны.

Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить каждого, кто поверил в себя, в нашу партию, выдвинув свою кандидатуру на праймериз. Мы сделаем все, чтобы они прошли честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников.

Победители внутрипартийного отбора будут включены в наши партийные списки на Мажилис и маслихаты всех уровней. Это более 5,5 тысяч человек. Те, кто не пройдут отбор, но получат ощутимый процент поддержки, войдут в новый кадровый резерв партии.

Как сказал Лидер нашей партии Нурсултан Назарбаев, «важно обеспечить открытый диалог для совместного решения проблем страны. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения».

Пусть в достойной и честной борьбе победят сильнейшие! Вместе мы сделаем нашу страну лучше!», - написал Бауыржан Байбек.







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