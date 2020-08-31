Служу казахстанскому космосу! - представителей Казкосмоса наградили медалями к 25-летию Конституции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Конституции РК шестьдесят один представитель Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК был удостоен юбилейной медали. Десять из них специалисты Аэрокосмического комитета МЦРИАП РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ведении Аэрокосмического комитета (Казкосмоса) находится шесть предприятий, в совокупности представляющих систему космической отрасли: АО «СП «Байтерек» (космический ракетный комплекс на Байконуре), АО «Республиканский центр космической связи» (спутниковые системы связи и вещания «Kazsat»), АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» (спутники дистанционного зондирования Земли «KazEOSat», система высокоточной спутниковой навигации, сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СБИК КА)), АО «Национальный центр космических исследований и технологий»( космическая наука), РГП «Национальный исследовательский центр «Ғарыш-экология» (экологическое сопровождение пусков с космодрома Байконур) и РГП «Инфракос» (сохранность объектов космодрома Байконур).

В списке награжденных - представители всех этих организаций, включая вице-министра по аэрокосмической промышленности МЦРИАП Азамата Батыркожа.

«Хорошо помню 1995 год, он начался для меня на ответственном посту специального Представителя Президента РК на космодроме Байконур. Наше первое масштабное мероприятие - референдум по принятию новой Конституции РК, поддержанный байконурцами почти единогласно», - вспоминает Почетный гражданин города Байконура Ергазы Нургалиев.

Ергазы Меиргалиевич более тридцати лет жил и работал в Байконуре, строил стартовые комплексы, занимался вопросами развития города Ленинска и космодрома, принимал непосредственное участие в создании казахстанских органов управления на космическом комплексе. Сегодня ветеран Казкосмоса продолжает работу на посту советника председателя правления АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

«Выражаю искреннюю благодарность за оценку труда и юбилейную медаль. Моя задача сегодня - поделиться не только опытом управленца, но и принять практическое участие в реализации проектов, развивающих космическую деятельность», - отметил Е. Нургалиев.

Один из самых молодых в списке награжденных от Казкосмоса - представитель АО «Республиканский центр космической связи» (РЦКС) Василий Леонов. Он работает в РЦКС 14 лет, практически со студенческой скамьи. За эти годы прошёл путь все ступени профессионального роста от простого инженера до руководителя Центра управления полетами (ЦУП).

Сегодня Василий Леонов - руководитель Центра управления полетами космическими аппаратами «Kazsat», заместитель директора Центра космической связи «Акколь».Стремление к знаниям, совершенствованию, высокие человеческие качества, умение руководить коллективом позволили стать Василию Александровичу одним из авторитетных молодых руководителей РЦКС. Владение в совершенстве английским языком, знание возможностей космической связи помогают ему в работе с иностранными партнерами.

«Василий Леонов - отличный семьянин, верный товарищ, профессионал своего дела и патриот космической связи Казахстана», - так отзываются о Леонове коллеги. Сам же Василий, который находится сейчас в отпуске, с большой радостью принял эту новость: «Служу казахстанскому космосу»!