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      Северо-Казахстанская область

    Служить в органах внутренних дел предлагают солдатам в СКО

    25 Сентября 2019, 19:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Североказахстанские полицейские проводят профориентационную работу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка организовали встречи с выпускниками вуза, служащими военной части № 6637 Национальной гвардии РК.

    «Многие молодые люди, отдав долг Родине, решают связать жизнь со службой в правоохранительных органах. Сотрудники полиции только приветствуют такое стремление: в кандидатах, прошедших армейскую школу, они ценят привычку к дисциплине и хорошую физическую подготовку», - отметили в пресс-службе.

    Служащие Нацгвардии регулярно участвуют в патрулировании города в составе комплексных сил полиции, получают отличную практику правоохранительной деятельности, навык общения с людьми.

    «Если в дополнение к этим плюсам у кандидата имеется юридическое образование, такой человек отлично подходит, например, к службе в рядах батальона патрульной полиции. С начала года военнослужащие Нацгвардии при патрулировании Петропавловска в составе комплексных сил полиции принимали участие в раскрытии 472 преступлений», - добавил заместитель начальника управления кадровой политики Руслан Тасимов.

    150 солдатам-срочникам он рассказал о преимуществах службы в полиции. Отметил, что для поступления необходимо иметь «чистое» прошлое – без судимости и пристрастия к наркотикам.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Армия Силовые структуры
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