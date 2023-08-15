Служебное расследование проведут в Центре дневного пребывания для особенных детей в Конаеве

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Центре дневного пребывания для адаптации, коррекции и реабилитации детей с ограниченными возможностями города Конаева проведут служебное расследование после жалоб родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью расследования будет выяснение причин возникновения недовольства и принятие мер для улучшения условий пребывания детей с инвалидностью в центре», - сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

Результаты расследования будут использованы для определения необходимых изменений в работе центра и улучшения качества предоставляемых услуг.

«Управление координации занятости и социальных программ Алматинской области стремится обеспечить максимально комфортные условия для детей с инвалидностью и их родителей, а также учесть все предъявленные требования и пожелания», - добавили в акимате.

Отмечается, что родители выразили претензии по поводу питания детей, при этом в центре предусмотрено бесплатное четырехразовое питание и подвоз для детей.

Итоги расследования будут представлены общественности и родителям детей с инвалидностью, чтобы обеспечить прозрачность и открытость процесса.

Целью центра дневного пребывания является адаптация, коррекция и реабилитация детей с ограниченными возможностями в возрасте от 1,5 до 18 лет, страдающих различными заболеваниями. В центре предоставляются услуги различных специалистов, таких как дефектологи, логопеды, трудотерапевты, массажисты и другие. Дети также находятся под наблюдением врачей узких специальностей.

На сегодня в Алматинской области зарегистрировано 42 245 граждан с инвалидностью, в том числе дети-инвалиды до 18 лет – 6 557 человек.

По данным акимата, статистические данные показывают ежегодный рост количества взрослых людей с инвалидностью в среднем на 2,4%, детей с инвалидностью - на 11,8%. Согласно проведенному анализу, основные причины – это увеличение миграционных потоков, рост количества дисфункциональных семей с отягощенной наследственностью, рост аутоиммунных заболеваний, социально неустроенный быт.

«В целях преодоления возникших социальных проблем и формирования возможностей участия в жизни общества лицам с инвалидностью оказываются специальные социальные услуги в условиях стационара, полустационара и ухода на дому», - заявили в акимате.