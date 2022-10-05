Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Служебная собака обнаружила наркотики у иностранки

    5 Октября 2022, 12:09

    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - Служебная собака по кличке Белка помогла полицейским Сарыагашского района обнаружить наркотические средства, которые попыталась провезти гражданка Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С контрольно-пропускного пункта «Жибек жолы» в Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что задержана женщина по подозрению в перевозке наркотиков.

    Как выяснилось, на иностранку отреагировала служебная собака по кличке Белка, которая учуяла запрещенные предметы. При личном обыске полицейские обнаружили сверток с содержимым похожим на наркотики. Согласно экспертизе, изъятое наркотическое средство оказалось гашишем. По факту проводится досудебное расследование по ст. 286 УК РК «Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено».

    Подозреваемая арестована. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.



    Фото:polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область Видео Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ввоз табачных стиков на 6 млн тенге пресекли на казахстанско-кыргызском участке госграницы
    Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа - Касым-Жомарт Токаев
    Касым-Жомарт Токаев: Аул – золотая колыбель нашего народа
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус