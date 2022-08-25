Служебная собака обнаружила 154 спичечных коробка с наркотиками

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - На 12 км трассы Кызылорда – Жезказган на посту «Актай» младший инспектор-кинолог Центра кинологической службы департамента полиции Кызылординской области Азамат Пазылов остановил автомашину Hyundai Elantraпод управлением жителя столицы. В ходе досмотра были обнаружены наркотические вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Водитель направлялся из Туркестана в Жезказган. В ходе досмотра автомашины служебная собака Елай обнаружила в багажнике в дорожной сумке наркотические вещества, расфасованные в 154 спичечных коробка и полиэтиленовый пакет с аналогичным веществом. По результатам экспертизы изъятые вещества оказались высушенной марихуаной общим весом 1014,87 гр. В настоящее время водитель признан подозреваемым и водворен в ИВС. По данному факту проводится досудебное расследование согласно пункта 3 части 3 статьи 297 «Незаконная перевозка в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере» УК РК.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2022» на территории Кызылординской области выставлены посты и ведется двухсменная работа по выявлению наркопреступлений. Служебно-розыскные собаки стали незаменимыми помощниками в борьбе с наркопреступностью. В ходе мероприятия специалистами-кинологами с использованием служебно-розыскных собак выявлено восемь уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, изъято 2250,08 гр наркотических веществ.









Фото: polisia.kz